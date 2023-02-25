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48 минут назад

Организаторы «Евровидения» обеспечат украинским беженцам билеты

Ирина Лебедева

В прошлом году на музыкальном конкурсе «Евровидение» победу присудили украинским артистам. Но из-за невозможности провести конкурс на Украине, было принято решение провести его в Великобритании.

Организаторы «Евровидения» обеспечат украинским беженцам билеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как рассказывает ФАН со ссылкой на зарубежные источники, организаторы готовы предоставить приехавшим в Великобританию гражданам Украины около трех тысяч билетов. Для обеспечения возможности появления украинской культуры на конкурсе правительство Великобритании выделяет 10 миллионов фунтов.

На эти цели 10 млн фунтов выделило. Средства направят на поддержку городского совета Ливерпуля и партнерства с украинскими артистами и исполнителями.

«Выделение почти 3000 билетов перемещенным украинцам на конкурс песни "Евровидение" в Ливерпуле позволит нашим соотечественникам здесь насладиться событием и отпраздновать богатую культуру и музыку нашей страны», — цитирует ФАН слова посла Украины в Великобритании.

Финал «Евровидения» прошел 14 мая 2022 года, победила украинская группа Kalush Orchestra.

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