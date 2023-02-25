Организаторы «Евровидения» обеспечат украинским беженцам билеты

В прошлом году на музыкальном конкурсе «Евровидение» победу присудили украинским артистам. Но из-за невозможности провести конкурс на Украине, было принято решение провести его в Великобритании.

Как рассказывает ФАН со ссылкой на зарубежные источники, организаторы готовы предоставить приехавшим в Великобританию гражданам Украины около трех тысяч билетов. Для обеспечения возможности появления украинской культуры на конкурсе правительство Великобритании выделяет 10 миллионов фунтов.

На эти цели 10 млн фунтов выделило. Средства направят на поддержку городского совета Ливерпуля и партнерства с украинскими артистами и исполнителями.

«Выделение почти 3000 билетов перемещенным украинцам на конкурс песни "Евровидение" в Ливерпуле позволит нашим соотечественникам здесь насладиться событием и отпраздновать богатую культуру и музыку нашей страны», — цитирует ФАН слова посла Украины в Великобритании.