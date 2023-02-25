Муцениеце сообщила о самочувствии после операции

На днях Агата Муцениеце сделала операцию по коррекции зрения. Актриса давно хотела избавиться от надоевших очков и линз. Но очень боялась, и поэтому долгое время не могла решиться на хирургическое вмешательство. Она рассказала, что в итоге выбрала хорошую клинику с квалифицированными специалистами и прооперировалась.

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Муцениеце считает, что операция прошла удачно. Она хорошо себя чувствует и очень довольна вновь обретенной четкостью зрения. Об этом пишет портал vokrug.tv.

«Я закапала глазки, проснулась абсолютно нормально, а спала как ребенок… Сегодня проснулась, и как будто ничего не было! Я вижу каждый домик, каждое окошко, я включила сериальчик — и четче я даже в линзах не видела», - восхищается актриса.

Длительной ребилитации звезде не требуется, и вскоре она сможет приступить к работе. Единственное – в первое время ей противопоказаны занятия спортом и физические нагрузки.