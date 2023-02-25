Валерия пожаловалась на странный вирус

Певица Валерия рассказала, что неизвестный вирус, от которого заболела она с супругом Иосифом Пригожиным, а также пострадал ряд их знакомых, оставил серьезные последствия. Прошел месяц с начала заболевания, а исполнительница никак не может восстановить силы.
«Я сама сначала заболела 5 января. Потом уже здесь, в Москве, подцепила что-то. Может, кракен, может, еще что… Не знаю! И вот три недели этот шлейф тянется точно. И самое главное. я не знаю, что это. Нам так и не сказали. Мы сдали кровь – показатели идеальные. Сказали, что вирус был какой-то. А какой, никто не знает. Но какой-то странный вирус – точно. Потому что болеют все долго. Многие бессимптомно переносят, а потом шлейф тянется месяц-полтора два. У меня знакомые болеют именно так», - сообщила певица.
Как рассказывает «Московский Комсомолец», Валерия все же старается включиться в работу. Она снимается в новом сезоне шоу «Маски» и начала выступать. Хотя какое-то количество концертов ей пришлось отменить, из-за чего она очень переживает. По ее словам, чувство ответственности не позволяет ей подводить людей.
В сентябре прошлого года Валерия объявила о том, что останавливает свою концертную деятельность, а также переносит на следующий год все запланированные выступления. Она отметила, что планирует вернуться к концертной деятельности в следующем году, представив в апреле 2023-го свое юбилейное шоу.