Валерия пожаловалась на странный вирус

«Я сама сначала заболела 5 января. Потом уже здесь, в Москве, подцепила что-то. Может, кракен, может, еще что… Не знаю! И вот три недели этот шлейф тянется точно. И самое главное. я не знаю, что это. Нам так и не сказали. Мы сдали кровь – показатели идеальные. Сказали, что вирус был какой-то. А какой, никто не знает. Но какой-то странный вирус – точно. Потому что болеют все долго. Многие бессимптомно переносят, а потом шлейф тянется месяц-полтора два. У меня знакомые болеют именно так», - сообщила певица.