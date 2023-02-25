Самойлова отказалась обнародовать ситуацию в семье

Весной 2020 года Самойлова и Джиган едва не развелись. Рэпер тогда стал бесконтрольно употреблять алкоголь, как писали СМИ – и запрещенные вещества, и попал в специализированную лечебницу. Оксана не сразу, но простила супруга – как писала она в микроблоге, из-за четверых детей.
Как информирует СтарХит, сейчас, возможно, Джиган снова сорвался. Появились новости о том, что он лечится в психиатрической клинике. Во всяком случае, празднование третьего дня рождения их с Оксаной сына прошло без его присутствия.
Сейчас рэпер стал выходить в социальные сети, однако домой не вернулся. Поклонники семьи задают Оксане множество вопросов, на которые бизнесвумен пока не хочет отвечать.
«Знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений, разъяснений ситуации, но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить. И если когда-нибудь я буду готова, то скажу об этом через свою соцсеть. Как придет время, и у меня появится ресурс на откровение, я обязательно поделюсь. В рамках возможного. Очень прошу СМИ быть деликатными», - попросила Самойлова.
Ранее Джиган косвенно признался, что страдает от психологических проблем. Он вышел на связь с подписчиками и сообщил, что работает на студии. Рэпер отметил, что после этого ему нужно отправиться на некую учебу.
«Залечить свои раны. Вот здесь», — заявил артист, указывая при этом на свою голову.