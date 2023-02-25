Самойлова отказалась обнародовать ситуацию в семье

«Знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений, разъяснений ситуации, но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить. И если когда-нибудь я буду готова, то скажу об этом через свою соцсеть. Как придет время, и у меня появится ресурс на откровение, я обязательно поделюсь. В рамках возможного. Очень прошу СМИ быть деликатными», - попросила Самойлова.