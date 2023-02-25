МакSим высказалась по поводу скандала с итогами шоу «Голос.Дети»

Марина Абросимова, знакомая публике по псевдониму МакSим, в этом сезоне была дебютанткой в роли наставницы в проекте «Голос.Дети». Конкурс завершился, но многие зрители остались недовольны его итогами. Так, в частности, высказывались претензии и к работе самой Марины, и к определению победительницы. В социальных сетях в качестве основной претендентки на победу называли подопечную Егора Крида, Милану Пономаренко. Официально же первое место отдано Анне Доровской из команды рэпера Василия Вакуленко (Баста). Об этом рассказывают 7days.ru.
МакSим обратилась к поклонникам в микроблоге, где подчеркнула, что победа 11-летней Анны абсолютно заслуженная. Певица подчеркнула, что голосование на конкурсе — абсолютно прозрачное, и сомневаться в его итогах незачем.
«До финала дошли морально сильные, невероятно талантливые участники. Я от всей души поздравляю победительницу сезона — Аню из команды Басты с заслуженной победой. Своим коллегам хочу сказать отдельное спасибо несмотря на то, что в данном шоу мы выступали соперниками, они делились со мной советами, исходя из опыта работы по прошлым сезонам, часто поддерживали и вели себя как настоящие мужчины», - резюмировала звезда.
Ранее наставница шоу «Голос. Дети» МакSим сообщила, что в финале десятого сезона проекта участники «совершенно не отдыхали и перенапрягли голос».