МакSим высказалась по поводу скандала с итогами шоу «Голос.Дети»

Марина Абросимова, знакомая публике по псевдониму МакSим, в этом сезоне была дебютанткой в роли наставницы в проекте «Голос.Дети». Конкурс завершился, но многие зрители остались недовольны его итогами. Так, в частности, высказывались претензии и к работе самой Марины, и к определению победительницы. В социальных сетях в качестве основной претендентки на победу называли подопечную Егора Крида, Милану Пономаренко. Официально же первое место отдано Анне Доровской из команды рэпера Василия Вакуленко (Баста). Об этом рассказывают 7days.ru.