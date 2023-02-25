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1 час назад

МакSим высказалась по поводу скандала с итогами шоу «Голос.Дети»

Ирина Лебедева

Марина Абросимова, знакомая публике по псевдониму МакSим, в этом сезоне была дебютанткой в роли наставницы в проекте «Голос.Дети». Конкурс завершился, но многие зрители остались недовольны его итогами. Так, в частности, высказывались претензии и к работе самой Марины, и к определению победительницы. В социальных сетях в качестве основной претендентки на победу называли подопечную Егора Крида, Милану Пономаренко. Официально же первое место отдано Анне Доровской из команды рэпера Василия Вакуленко (Баста). Об этом рассказывают 7days.ru.

МакSим высказалась по поводу скандала с итогами шоу «Голос.Дети»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

МакSим обратилась к поклонникам в микроблоге, где подчеркнула, что победа 11-летней Анны абсолютно заслуженная. Певица подчеркнула, что голосование на конкурсе — абсолютно прозрачное, и сомневаться в его итогах незачем.

«До финала дошли морально сильные, невероятно талантливые участники. Я от всей души поздравляю победительницу сезона — Аню из команды Басты с заслуженной победой. Своим коллегам хочу сказать отдельное спасибо несмотря на то, что в данном шоу мы выступали соперниками, они делились со мной советами, исходя из опыта работы по прошлым сезонам, часто поддерживали и вели себя как настоящие мужчины», - резюмировала звезда.

Ранее наставница шоу «Голос. Дети» МакSим сообщила, что в финале десятого сезона проекта участники «совершенно не отдыхали и перенапрягли голос».

Шоу-бизнес,Крид,Баста,
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