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17 минут назад

Концерт Вайкуле в Израиле собрал менее тысячи зрителей

Ирина Лебедева

Лайма Вайкуле выступает в Израиле. Всего певица дает три концерта. Последний проходит в Ашдоде, в зале примерно на 900 мест. И накануне еще оставались свободные места – более 40, как сообщает «АиФ».

Концерт Вайкуле в Израиле собрал менее тысячи зрителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По масштабам подобные залы – уровень российских региональных Домов культуры. И это несмотря на то, что к певице было приковано внимание публики после ее нашумевшего интервью, где она называла себя «кормилицей» СССР, а также выступления на израильском русскоязычном канале, где она объясняла, почему так давно не посещала Землю обетованную.

На первый концерт Вайкуле, который состоялся в Тель-Авиве, также в небольшом зале, пришла поддержать подругу Алла Пугачева с супругом.

Билеты на выступления Вайкуле стоили в пересчете на российские деньги от 5 до 8 тысяч рублей. Как пишут СМИ, собранной суммы будет, скорее всего, недостаточно, поскольку потребуется заплатить налоги, а также оплатить аренду, работу организаторов, музыкантов и балет (как уточнила певица, все танцоры — из Украины).

Летом 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов призвал запретить Вайкуле въезд в Россию. Он подчеркивал, что иностранцы, «публично поддерживающие враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах».

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