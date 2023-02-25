Садальский пожаловался на проблемы со здоровьем

«Доктор-сердечник из госпиталя сказал каждый день надо пить мочегонное. Ира из скорой помощи, ставя мне капельницу, сказала: лучшее, что есть в Москве по сердцу — это больница Давыдовского, там из гроба поднимут, лучшие врачи-сердечники только там. „Вы, наверное, там работаете?“ — с недоверием спросил врача. „Нет, я просто констатирую“, — парировала Ирина. А вы при внезапном пониженном давлении что принимаете?» — поинтересовался Садальский у поклонников.