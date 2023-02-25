Садальский пожаловался на проблемы со здоровьем

Станислав Садальский не так давно уже попадал в клинику, но сегодня вновь был вынужден обратиться к докторам. После репетиции 71-летнему актеру стало плохо, и он вынужден был вызвать скорую помощь. Как рассказывает Экспресс Газета, давление у него упало до 80 на 40.
Садальский решил посоветоваться со своими подписчиками. В микроблоге он сообщил о случившейся с ним неприятности и поинтересовался, как справляются другие люди с подобными проблемами.
«Доктор-сердечник из госпиталя сказал каждый день надо пить мочегонное. Ира из скорой помощи, ставя мне капельницу, сказала: лучшее, что есть в Москве по сердцу — это больница Давыдовского, там из гроба поднимут, лучшие врачи-сердечники только там. „Вы, наверное, там работаете?“ — с недоверием спросил врача. „Нет, я просто констатирую“, — парировала Ирина. А вы при внезапном пониженном давлении что принимаете?» — поинтересовался Садальский у поклонников.
Фолловеры пожелали Станиславу Юрьевичу скорейшего выздоровления. Но напомнили, что заниматься самолечением по интернету – опасно, следует выполнять рекомендации врачей.
Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что его выписали из Боткинской городской клинической больницы после госпитализации с кровотечением.