Валерия пожаловалась на странный вирус

Певица Валерия рассказала о перенесенной болезни и пожаловалась на невозможность узнать диагноз. Ее слова передает «Пятый канал».

Как рассказала певица, она заболела второй раз сначала года и чувствовала недомогание около трех недель.

«Подцепила, возможно, «Кракен» или еще что-то», — предположила она.

При этом диагноз врачи артистке так и не установили.

«Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали», — поделилась Валерия.

По ее словам, результаты анализа крови у нее были идеальные.

«Сказали, ну какой-то был вирус, какой не знаю. Какой-то странный, очень долгий», — добавила она.