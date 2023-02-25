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17 минут назад

Принц Гарри хочет добиться «извинений» от семьи перед коронацией Карла III

Слово и Дело

Принц Гарри собирается потребовать «извинений» от семьи до коронации Карла III. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

Принц Гарри захотел «извинений» от королевской семьи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации собеседника издания, младшего сына покойной принцессы Дианы интересуют извинения со стороны брата Уильяма и самого Карла III. Король Великобритании готов поговорить с сыном, но признавать какую-либо вину он не собирается. Такой же позиции придерживается и принц Уэльский.

«Гарри ясно дал понять, что хочет получить какие-то частные "извинения"», — говорится в статье.

Собеседник Daily Mail отметил, что принцу Гарри придется долго ждать извинений. По его словам, супруг Меган Маркл причинил «много боли» своим родственникам. Также в ближайшее время королевская семья может обсудить его присутствие на церемонии коронации.

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