Принц Гарри захотел «извинений» от королевской семьи

Принц Гарри собирается потребовать «извинений» от семьи до коронации Карла III. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, младшего сына покойной принцессы Дианы интересуют извинения со стороны брата Уильяма и самого Карла III. Король Великобритании готов поговорить с сыном, но признавать какую-либо вину он не собирается. Такой же позиции придерживается и принц Уэльский.

«Гарри ясно дал понять, что хочет получить какие-то частные "извинения"», — говорится в статье.