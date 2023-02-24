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1 час назад

Водонаева назвала причину жизни на два дома

Мослента

Причину своей жизни «на два дома» назвала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная модель, журналистка и писательница Алена Водонаева. Она была вынуждена расселить своего сына Богдана и кота Эскобара по разным квартирам.

Водонаева назвала причину жизни на два дома
Фото: МослентаМослента

«Когда Богдан у папы, я живу с котом в нашей основной квартире, когда со мной — только в новой, где нет кота», — написала Водонаева в сторис.

Опираясь на личный опыт — появившуюся у Богдана аллергию на шерсть, она призвала подписчиков ответственнее относиться к заведению питомцев, особенно если кто-то в семье является аллергиком.

«Будьте готовы серьезно вывозить ситуацию в будущем. Мне пришлось покупать еще одну квартиру, и уже второй год я живу на два дома, чтобы Богдан с Эско почти не пересекались», — обратилась знаменитость к фолловерам.

Ранее Водонаева сделала пластику груди и раскрыла потраченную на нее сумму. Модель отметила, что операция была сложная.

Шоу-бизнес,Алена Водонаева,
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