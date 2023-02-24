Лоза требует разумно подходить к творчеству критикующих страну артистов

Певец и композитор Юрий Лоза предлагает выработать комплекс мер в отношении лиц, высказывающихся против политики России. Он считает, что не нужно умалять прежние заслуги артиста, но после того, как он проявил себя врагом страны, уже внимательно относиться к его словам и поступкам.
Об этом музыкант рассказал журналистам ФАН в связи с появлением сбежавшего из России Семена Слепакова в повторе одной из программ на телеканале «ТНТ4».
«Раньше какой-то актер попал в немилость и его вырезали из всех фильмов, хотя показанное там никакого отношения к современной ситуации не имеет. Я говорю о том, что нужно дифференцировать свой подход. Все, что против нас, нужно убрать, все, что такой человек говорит сейчас и в дальнейшем, нужно убрать. Что ж теперь, враг, значит враг. Теперь мы знаем это. Тогда он еще не был врагом и мог писать что-то толковое», — прокомментировал музыкант.
Так, он отметил, что не следует отметать заслуги Лии Ахеджаковой.
«Вот сейчас взяли и на Лию Ахеджакову набросились. Это что же, убрать ее теперь из фильма "Служебный роман"? Что бы про нее не говорили сейчас, тогда-то она сыграла здорово. Зачем ликвидировать фильмы, где она раньше здорово играла и которые ни коим образом не касаются сегодняшней ситуации?»
Ранее Лоза заявил о недовольстве Москвой, ставшей «очень дорогим городом». Однако он добавил, что при этом столица выглядит соответственно.