Лоза требует разумно подходить к творчеству критикующих страну артистов

«Раньше какой-то актер попал в немилость и его вырезали из всех фильмов, хотя показанное там никакого отношения к современной ситуации не имеет. Я говорю о том, что нужно дифференцировать свой подход. Все, что против нас, нужно убрать, все, что такой человек говорит сейчас и в дальнейшем, нужно убрать. Что ж теперь, враг, значит враг. Теперь мы знаем это. Тогда он еще не был врагом и мог писать что-то толковое», — прокомментировал музыкант.