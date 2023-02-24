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34 минуты назад

Успенская объяснила, почему не празднует день рождения

Ирина Лебедева

Сегодня, 24 февраля, у Любови Успенской день рождения. Королеве отечественного шансона исполнилось 69 лет. Певица не планирует пышных торжеств, - об этом она написала в микроблоге.

Успенская объяснила, почему не празднует день рождения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказывает портал passion.ru, Успенская отменяет празднование второй год подряд из-за ситуации в мире.

«Сегодня у меня день рождения! В прошлом году я была вынуждена отменить все гуляния, исходя из своих моральных принципов и взглядов. В этом году я также не планирую его праздновать», — написала Любовь Залмановна.

Тем не менее, поклонники, близкие и коллеги спешат поздравить именинницу. Успенская рассказала, что не успевает отвечать на поздравления, поэтому благодарит всех сразу.

«В свой день рождения я хочу в ответ всем вам пожелать мирного неба над головой, и когда это случится, я стану самым счастливым человеком на земле».

Недавно Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, написала слова для новой песни певицы Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной «Мольба». Музыку к этому произведению представили Марал Якшиева и Брендон Стоун.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Мария Захарова,МИД России,
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