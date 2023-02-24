Экс-ведущая Первого канала раскритиковала шоу «Голос.Дети» и МакSим

Бывшая ведущая Первого канала Ирина Мишина резко высказалась на тему итогов шоу «Голос.Дети». Мишина сообщила, что внимательно следила за всеми этапами конкурса нового сезона и у нее множество претензий к его организаторам.

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Так, победительницу шоу Анну Доровскую она не считает разносторонне талантливой, - пишет Ирина в Телеграм-канале.

«Ее исполнения не показались мне эффектными и запоминающимися. Девочка одноплановая, с сугубо лирическим репертуаром, другие жанры у нее просто не идут».

Также, по мнению Мишиной, 9-летнему Павлу Зилеву (команда МакSим) давать взрослую песню «Позови меня тихо по имени», « бессмысленно...если только для умиления и сюси-пуси».

Достаточно нелицеприятно Ирина отозвалась и о самой МакSим

«Впрочем, к Максим вообще много вопросов. И первый из них: зачем этот живой труп с неизмеримо глубоким декольте вообще был нужен в детском проекте?»

Ирина считает, что некорректно сравнивать выступления малышей и подростков.

«Вообще, "Голос. Дети" ставит глубокую и важную проблему: как можно одинаково оценивать малолеток с фальцетами наравне со взрослыми девушками 13-14 лет с вполне сформировавшимся вокалом? Зачем выпускать в проект мальчиков-подростков с ломающимися голосами?»- спрашивает она.

Мишина была известна как ведущая программы «Время», «Новости» и «120 минут» в начале 90-х.