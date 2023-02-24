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29 минут назад

Бурковский отмолчался на вопросы поклонников об эмиграции

Ирина Лебедева

Андрей Бурковский, звезда КВН и популярный сериальный актер с семьей уехал в Америку. Изначально этот вояж он называл в социальных сетях «путешествием».

Бурковский отмолчался на вопросы поклонников об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но по прошествии времени Андрей поселился в окрестностях Лос-Анджелеса, откуда и выкладывает жизнерадостные видеоролики о своей жизни. При этом часть постов он размещает на английском языке.

Как пишет «Комсомольская Правда», поклонники разочарованы такой гражданской позицией актера. Они уверены, что его амбиции о покорении Голливуда не имеют под собой никакой практической основы и бесперспективны. На неоднократно заданные вопросы о том, планирует ли он возвращаться, Андрей не отвечает.

При этом, по информации журналистов, Бурковский до сих пор числится в труппе Московского Художественного театра.

Бурковский и его супруга, с которой он в браке уже 13 лет, покинули Россию во время каникул у детей, которые учатся в московской школе.

Шоу-бизнес,Андрей Бурковский,
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