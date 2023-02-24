Охлобыстин высказался о покинувших Россию известных журналистах

Иван Охлобыстин сообщил, что с начала спецоперации на Украине присматривался к поведению известных личностей. Особенно внимательно к тем, кто не поддержал политику России и уехал из страны, - пишет СтарХит.

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«За двенадцать месяцев ознакомления у меня набралась целая галерея таких персонажей. С многими из них я был знаком «до», оттого понять их было легче», — объяснил артист.

Так, по его словам, журналист Глеб Пьяных* и во время работы в России проявлял себя человеком не слишком порядочным. Как журналист, он не гнушался ничем ради рейтингов.

«Сидит в Турции, подозрительно настойчиво хвалит зарубежный образ жизни, ругает российские власти», - заявил звезда «Интернов».

Также артист напомнил про еще одного журналиста, Александра Невзорова*. Напомним, Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело за распространение ложной информации о действиях российских военных. Журналист был объявлен в международный розыск, и суд заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Охлобыстин отметил, что тот не вызывает у него никаких чувств, кроме брезгливой жалости.

«Оставим брезгливую жалость для Невзорова. Этот опереточный злодей не может оказать хоть какое-то влияние на вменяемую публику. Не смотря на удивительную начитанность, Александр Глебович безнадежно глуп».

По словам актера, ему некоторые уехавшие задают вопросы о том, не опасно ли возвращаться на родину тем, кто решил сбежать. Актер подчеркнул, что никто их здесь не будет «жрать».