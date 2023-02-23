У Брежневой обнаружились долги в России

Вера Брежнева уже год как покинула Россию. Но у певицы здесь осталась не только недвижимость, но и бизнесы, а также долги по налогам.

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Как узнали журналисты «Комсомольской Правды», у Веры, которая в базе налогоплательщиков числится ка Вера Киперман, по фамилии ее бывшего мужа, украинского бизнесмена Михаила Кипермана, долг по налогам в 193 тысячи рублей.

Вера вместе с супругом Константином Меладзе живет в Италии на собственной вилле, расположенной у самого большого озера в стране – Гард. Стоимость подобных домов там начинается от 800 тысяч евро.

Актер Артур Смольянинов*, по данным журналистов, не уплатил налогов на сумму более 92 тысяч рублей. Солист группы Little Big Илья Прусикин* должен России более 142,5 тысячи рублей. Рэпер Моргенштерн* должен государству более 1 млн рублей.