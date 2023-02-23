Газманов пожаловался на «гламурные радиоканалы»

«Где у нас песни в поддержку нашим воинам? Где они, скажите? Я не могу представить на наших гламурных радиоканалах песню «Офицеры». Хотя бы пару часов в день на радиостанциях бы выделяли в поддержку наших ребят, которые на передовой», - пожаловался Газманов.