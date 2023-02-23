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6 минут назад

Газманов пожаловался на «гламурные радиоканалы»

Ирина Лебедева

Олег Газманов дал интервью YouTube-каналу Super. Народный артист России возмущен, что, по его мнению, в эфире мало патриотических песен. Певец считает, что, в связи с изменением обстановки в стране следует изменить и репертуар музыкальных программ.

Газманов пожаловался на «гламурные радиоканалы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Где у нас песни в поддержку нашим воинам? Где они, скажите? Я не могу представить на наших гламурных радиоканалах песню «Офицеры». Хотя бы пару часов в день на радиостанциях бы выделяли в поддержку наших ребят, которые на передовой», - пожаловался Газманов.

По словам исполнителя, он собирается составить перечень представителей теле-и радиоканалов, куда он обращался, - информирует aif.ru.

Олег Газманов рассказал, откуда появились слухи, что он получил грант в 17 млн рублей на развитие патриотического каталога песен. Грант на развитие национального искусства получил фонд «Равенство возможностей». Тогда ему посоветовали показать свой проект «Родники», что артист и сделал.

«Я показал, и на него обратили внимание. Стали писать, что это я получил 17 миллионов на создание каталога патриотических песен! Это совершенно не соответствует тому, что получается».

Шоу-бизнес,Олег Газманов,
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