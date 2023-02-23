Самойлова сделала детям «самый дорогой в их жизни подарок»

Оксана Самойлова смогла стать обеспеченной бизнесвумен с собственными проектами и многомиллионной аудиторией в социальных сетях. В прошлом году она подарила супругу-рэперу автомобиль на 30 миллионов. Сейчас дорогой подарок получили дети.

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Их у многодетной матери четверо – от 11 до трех лет. Она приобрела для них автомобиль от Hongqi класса люкс. Эту модель называют китайским аналогом Rolls-Royce, - пишет СтарХит.

«Самый дорогой и большой в их жизни подарок. Я об этой машине мечтала полгода. Влюбилась в нее с первого взгляда, когда увидела летом. Но она сложно добываемая оказалась. Большую часть времени она будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам. И это мой первый в жизни электрокар», — рассказала Оксана.

Также жена Джигана решила сделать из наследников YouTube-звезд. Самойлова создала для них канал и подготовила первый контент.

Напомним, Джиган и Самойлова уже однажды пытались развестись. В 2020 году после того, как родился Давид, Джиган стал вести себя неадекватно и попал в рехаб из-за проблем с запрещенными веществами.