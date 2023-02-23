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1 час назад

Гузеева рассказала, чем занимается после отмены шоу «Давай поженимся!»

Ирина Лебедева

В конце прошлого года Лариса Гузеева объявила в микроблоге, что ее шоу «Давай поженимся!» окончательно закрылось. После этого телеведущую пригласили заменить Дмитрия Нагиева в проекте «Голос. 60+», однако только на съемки очередного сезона.

Гузеева рассказала, чем занимается после отмены шоу «Давай поженимся!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Довольно длительное время Гузеева в эфире телевидения не появлялась. И, поскольку звезда ранее сообщала, что запустила собственный бизнес по производству пельменей, многие поклонники решили, что героиня «Жестокого романса» кардинально сменила сферу деятельности, - рассказывают 7days.ru.

Но Гузеева успокоила подписчиков. На своей страничке в социальной сети она объяснила, что продолжает участвовать в съемках.

«Чтобы никто не думал, что раз нет «Давай поженимся!», то уже ничего нет. Мы пишем подкасты, пишем уже давно. Просто, я забыла, что, если ты работаешь, надо обязательно выкладывать, а то если ты не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде. Вот, поэтому: мы работаем», - рассказала экс-телесваха.

Ранее в СМИ начали распространяться сведения, что Лариса Гузеева намерена эмигрировать в Израиль и занимается получением гражданства страны. Телеведущая довольно резко отреагировала на слухи и заявила, что «никуда не уехала насовсем и не собирается».

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Дмитрий Нагиев,
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