Гузеева рассказала, чем занимается после отмены шоу «Давай поженимся!»

«Чтобы никто не думал, что раз нет «Давай поженимся!», то уже ничего нет. Мы пишем подкасты, пишем уже давно. Просто, я забыла, что, если ты работаешь, надо обязательно выкладывать, а то если ты не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде. Вот, поэтому: мы работаем», - рассказала экс-телесваха.