Гузеева рассказала, чем занимается после отмены шоу «Давай поженимся!»

В конце прошлого года Лариса Гузеева объявила в микроблоге, что ее шоу «Давай поженимся!» окончательно закрылось. После этого телеведущую пригласили заменить Дмитрия Нагиева в проекте «Голос. 60+», однако только на съемки очередного сезона.
Довольно длительное время Гузеева в эфире телевидения не появлялась. И, поскольку звезда ранее сообщала, что запустила собственный бизнес по производству пельменей, многие поклонники решили, что героиня «Жестокого романса» кардинально сменила сферу деятельности, - рассказывают 7days.ru.
Но Гузеева успокоила подписчиков. На своей страничке в социальной сети она объяснила, что продолжает участвовать в съемках.
«Чтобы никто не думал, что раз нет «Давай поженимся!», то уже ничего нет. Мы пишем подкасты, пишем уже давно. Просто, я забыла, что, если ты работаешь, надо обязательно выкладывать, а то если ты не выкладываешь, то тебя как будто бы и нет нигде. Вот, поэтому: мы работаем», - рассказала экс-телесваха.
Ранее в СМИ начали распространяться сведения, что Лариса Гузеева намерена эмигрировать в Израиль и занимается получением гражданства страны. Телеведущая довольно резко отреагировала на слухи и заявила, что «никуда не уехала насовсем и не собирается».