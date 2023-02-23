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1 час назад

Валерия высказалась об уехавших из России коллегах

Ирина Лебедева

Народная артистка России Валерия озвучила после концерта «Для настоящих мужчин» на столичной «ЦСКА Арене» свое мнение об отъезде представителей российского шоу-бизнеса за рубеж.

Валерия высказалась об уехавших из России коллегах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица убеждена, что не следует уделять этой теме слишком много внимания, поскольку эффект получается обратный, недруги имеют лишний повод для распространения слухов. Об этом пишет absatz.media.

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«Мне кажется, что обсуждать, муссировать эту тему нехорошо... В России все и так все понимают, все и так делают правильные выводы», – отметила певица.

Ранее певица Валерия рассказала журналистам, как ей удается сохранять крепкий брак. Артистка замужем за Иосифом Пригожиным уже почти 20 лет.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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