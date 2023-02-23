Джиган пообещал «залечить раны в голове»

Рэпер Джиган, как пишут СМИ, в последний раз появлялся в окружении семьи на своей страничке в социальной сети 9 февраля. После этого публикаций из дома у него не было.

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Стало известно, что музыкант вновь попал в реабилитационную клинику. Однако и он и его супруга до сих пор хранят молчание по поводу случившегося.

Так, певец не присутствовал на дне рождения сына Давида. Находился ли он в формате строгого режима в клинике, или же провинившегося отца просто не пригласили на праздник – неизвестно, - информирует passion.ru.

Сам Джиган публично признался, что у него есть проблемы медицинского плана, которые он собирается лечить.

Он опубликовал в микроблоге ролик из студии, где записывал очередную композицию.

«Дальше на учебу. Буду залечивать свои раны, раны в голове», – сказал рэпер и показал на свою голову.

Оксана Самойлова ситуацию никак не комментирует.