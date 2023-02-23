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41 минуту назад

Продюсер Лавров призвал Дробыша поберечь певца Носкова

Ирина Лебедева

Продюсер Лавров обеспокоен тем, что Николай Носков с подачи Виктора Дробыша гастролирует с концертами в плохом состоянии здоровья. Лавров убежден, что продюсеру певца следует срочно изменить тактику работы. Об этом пишет Экспресс Газета.

Продюсер Лавров призвал Дробыша поберечь певца Носкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, говорят, что сцена лечит, что общение с публикой продлевает артисту жизнь. Но одно дело - выйти с одной-двумя песнями в Кремле. А тут целый тур с перелетами и переездами между городами, которые разделяют огромные расстояния. Это не всякий здоровый человек выдержит.

Вон Юра Шатунов доездился. Вроде был еще молодой мужик. А что уж говорить про перенесшего инсульт Носкова! Этого великого артиста с потрясающим голосом нужно как-то поберечь», - советует Лавров.

Носков в 2017 году перенес тяжелый инсульт, от последствий которого окончательно так и не оправился. Из-за инсульта у певца развилась частичная парализация и начались проблемы с памятью.

Но едва Николай стал чувствовать себя получше, как совместно с продюсером Виктором Дробышем выпустил новый альбом, а позже и вовсе вышел на сцену. Вернее, он выступает в инвалидной коляске. В помощь ему выходит белорусский певец Александр Иванов.

В Перми 8 февраля прошел концерт Николая Носкова. Зрители больше часа ждали, пока артист выйдет на сцену. А в это время публику «разогревал» другой певец. И спустя время Носков появился в зале, однако он смог исполнить только несколько песен.

Шоу-бизнес,Николай Носков,Александр Иванов,Виктор Дробыш,
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