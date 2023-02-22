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57 минут назад

Собчак отказалась участвовать в президентских выборах 2024 года

Москва24

Российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Собчак высказалась об участии в президентских выборах 2024 года
Фото: Москва 24/Александр Авилов Москва 24/Александр Авилов

"Я в 2019 году ушла из политики, так как мои попытки создать правую партию были заблокированы", – заявила она в беседе с НСН.

Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию подчеркнул, что президентские выборы в 2024 году в РФ пройдут в строгом соответствии с законом. При этом он пока не озвучивал свои планы относительно выборов, сроки их оглашения также не определены.

Между тем лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что предложит партии отказаться от участия в президентских выборах и поддержать Путина.

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