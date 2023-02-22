Лепс представил новую песню с названием «Родина-мать»

Певец Григорий Лепс представил свою новую песню под названием «Родина-мать». Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Премьерное исполнение композиции Лепс сделал прямо на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества», проходящий сейчас на стадионе «Лужники» в Москве. Известно, что музыку к песне написал композитор Максим Фадеев, а слова певец Александр Розенбаум и поэт-песенник Наталья Касимцева.