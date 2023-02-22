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1 час назад

Лепс представил новую песню с названием «Родина-мать»

Елена Прошина

Певец Григорий Лепс представил свою новую песню под названием «Родина-мать». Об этом сообщает «Российская газета».

Лепс представил новую песню с названием «Родина-мать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьерное исполнение композиции Лепс сделал прямо на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества», проходящий сейчас на стадионе «Лужники» в Москве. Известно, что музыку к песне написал композитор Максим Фадеев, а слова певец Александр Розенбаум и поэт-песенник Наталья Касимцева.

Помимо Лепса на митинг-концерте также выступают группы «После Zавтра» и «Пятеро», певец SHAMAN и другие. Также в «Лужниках» выступил с речью президент России Владимир Путин. На территории стадиона развернута полевая кухня.

Шоу-бизнес,Александр Розенбаум,Максим Фадеев,Владимир Путин,
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