Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Увольнение состоялось 20 февраля. Муравицкий подчеркнул, что решил уйти по собственному желанию.
«Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за всё хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным», - написал режиссер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Он отметил, что у него с театром остаются «общие дети» - три спектакля. Режиссер рассчитывает, что сотрудничество продолжится в свободном формате.
«В общем, мы не прощаемся. <…> В ближайшее время никуда уезжать не планирую», - заключил Муравицкий.
Муравицкий стал главным режиссером Театра на Таганке в конце 2021 года. К тому моменту в репертуаре театра уже были его спектакли «Lё Тартюф. Комедия» и «Вишнёвый сад. Комедия». Став главным режиссером, он поставил спектакль «Черная кошка, белый кот» по мотивам фильма Эмира Кустурицы.
Муравицкий - лауреат премии «Золотая Маска» и Эдинбургского фестиваля театрального искусства.
Журнал «Театр» рассказал, что Муравицкий планировал выпустить в Театре на Таганке «Гамлета» в начале следующего сезона. Сам режиссер заявил изданию, что «Гамлет», «наверное, будет, но позже».