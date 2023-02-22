Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке

«Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за всё хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным», - написал режиссер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).