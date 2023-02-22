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46 минут назад

Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке

Мария Иванова

Юрий Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Муравицкий покинул пост главного режиссера Театра на Таганке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Увольнение состоялось 20 февраля. Муравицкий подчеркнул, что решил уйти по собственному желанию.

«Это решение не сиюминутное, обдуманное, самостоятельное, меня к нему никто не принуждал. Спасибо Театру за всё хорошее, что происходило там последний год и два месяца. Театр на Таганке останется близким и родным», - написал режиссер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он отметил, что у него с театром остаются «общие дети» - три спектакля. Режиссер рассчитывает, что сотрудничество продолжится в свободном формате.

«В общем, мы не прощаемся. <…> В ближайшее время никуда уезжать не планирую», - заключил Муравицкий.

Муравицкий стал главным режиссером Театра на Таганке в конце 2021 года. К тому моменту в репертуаре театра уже были его спектакли «Lё Тартюф. Комедия» и «Вишнёвый сад. Комедия». Став главным режиссером, он поставил спектакль «Черная кошка, белый кот» по мотивам фильма Эмира Кустурицы.

Муравицкий - лауреат премии «Золотая Маска» и Эдинбургского фестиваля театрального искусства.

Журнал «Театр» рассказал, что Муравицкий планировал выпустить в Театре на Таганке «Гамлета» в начале следующего сезона. Сам режиссер заявил изданию, что «Гамлет», «наверное, будет, но позже».

Шоу-бизнес,Юрий Муравицкий,Эмир Кустурица,
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