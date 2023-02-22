Клава Кока пожаловалась, что ее номер телефона слили в сеть

Певица Клава Кока сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что злоумышленники слили ее номер телефона в сеть.

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Артистка пожаловалась, что с самого утра получает бесчисленное количество звонков от неизвестных номеров. Кока отметила, что несчастье на нее свалилось после суточных съемок и накануне гастролей.