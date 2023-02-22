В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Лепс раскрыл свое отношение к 8 марта

Никита Бородкин

Певец Григорий Лепс признался, что активистки борьбы за права женщины Клара Цеткин и Роза Люксембург никогда не были для него авторитетами. Об этом он заявил в интервью «Пятому каналу».

Музыкант подчеркнул, что по этой причине он никогда не отмечает Международный женский день — Лепс не считает эту дату праздничной и не дарит подарки своим близким женщинам в этот день. По словам певца, в его семье празднуют День Петра и Февронии.

Напомним, что Клара Цеткин и Роза Люксембург сыграли важную роль в борьбе женщин за равные права и эмансипацию. Именно Цеткин предложила праздновать 8 марта как день солидарности женщин в отстаивании собственных прав.

Ранее Лепс признался, что у него появилась новая возлюбленная, с которой он случайно познакомился. Чуть больше года назад он развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Музыкант заявлял, что ему стыдно за развод и потерю семьи.

Шоу-бизнес,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий