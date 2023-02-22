Лепс раскрыл свое отношение к 8 марта

Певец Григорий Лепс признался, что активистки борьбы за права женщины Клара Цеткин и Роза Люксембург никогда не были для него авторитетами. Об этом он заявил в интервью «Пятому каналу».

Музыкант подчеркнул, что по этой причине он никогда не отмечает Международный женский день — Лепс не считает эту дату праздничной и не дарит подарки своим близким женщинам в этот день. По словам певца, в его семье празднуют День Петра и Февронии.

Напомним, что Клара Цеткин и Роза Люксембург сыграли важную роль в борьбе женщин за равные права и эмансипацию. Именно Цеткин предложила праздновать 8 марта как день солидарности женщин в отстаивании собственных прав.