Муцениеце подала в суд на Прилучного

Адвокаты актрисы Агаты Муцениеце подали иск в Головинский районный суд Москвы с просьбой выписать экс-мужа актера Павла Прилучного снять с регистрационного учета в столичной квартире. Об этом сообщает журнал «СтарХит».

В частности, в своем иске актриса просит признать бывшего мужа утратившим право пользования общей квартирой и выписать его из жилища. Суд пройдет 6 марта.

Недвижимость расположена на северо-западе Москвы недалеко от станции метро «Речной вокзал». Цена четырехкомнатной квартиры составляет порядка 30 млн рублей. Апартаменты включают в себя гардеробную, спальню, детскую комнату. Кухня в квартире соединена с гостиной, в которой есть камин и лепнина.

После развода супругов недвижимость перешла к Муцениеце. Прилучному же отошел трехэтажный особняк в Московской области.