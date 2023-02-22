В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
50 минут назад

Муцениеце подала в суд на Прилучного

Елена Прошина

Адвокаты актрисы Агаты Муцениеце подали иск в Головинский районный суд Москвы с просьбой выписать экс-мужа актера Павла Прилучного снять с регистрационного учета в столичной квартире. Об этом сообщает журнал «СтарХит».

В частности, в своем иске актриса просит признать бывшего мужа утратившим право пользования общей квартирой и выписать его из жилища. Суд пройдет 6 марта.

Недвижимость расположена на северо-западе Москвы недалеко от станции метро «Речной вокзал». Цена четырехкомнатной квартиры составляет порядка 30 млн рублей. Апартаменты включают в себя гардеробную, спальню, детскую комнату. Кухня в квартире соединена с гостиной, в которой есть камин и лепнина.

Раскрыта стоимость подарка Прилучного супруге на день рождения

После развода супругов недвижимость перешла к Муцениеце. Прилучному же отошел трехэтажный особняк в Московской области.

Напомним, в 2022 году Муцениеце тоже купила загородный коттедж, где сейчас активно занимается обустройством.

Шоу-бизнес,Видео,Агата Муцениеце,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий