Григорий Лепс подтвердил роман с девушкой моложе его на 30 лет

«Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30», — подтвердил исполнитель свой роман в разговоре с журналистами на концерте в «Крокус Сити Холл».