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19 минут назад

Григорий Лепс подтвердил роман с девушкой моложе его на 30 лет

Lenta.ruиещё 5

60-летний народный артист России Григорий Лепс сообщил, что его новая возлюбленная моложе его на 30 лет. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию «Пятого канала».

Григорий Лепс подтвердил роман с девушкой моложе его на 30 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я сказал, что у меня есть девушка, но я не говорил, что она была со мной в Таиланде. Поделюсь, очень хорошая женщина, очень красивая женщина, я ей предан, я ей восхищаюсь, она — настоящая женщина. Она немножечко моложе меня, лет на 30», — подтвердил исполнитель свой роман в разговоре с журналистами на концерте в «Крокус Сити Холл».

В декабре 2021 года стало известно, что Григорий Лепс решил развестись со своей женой Анной Шашлыковой. На развод подала супруга музыканта. Причиной разрыва, по словам артиста, стало его поведение.

Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван.

Ранее Григорий Лепс со сцены обматерил Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) за хит «Натали».

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