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6 минут назад

Григорий Лепс признался, что ему стыдно за расставание с женой

Газета.Ru

Певец Григорий Лепс рассказал в беседе с «Пятым каналом», за какой поступок ему больше всего стыдно.

Лепс признался, что ему стыдно за расставание с женой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лепс заявил, что ему стыдно за потерю семьи. Он добавил, что часто видится и с бывшей супругой, и со своими детьми. Артист объяснил, что до сих пор считает их своей семьей, однако не видит способа, как можно было бы избежать разлада.

«Можно ли было избежать? Понимаете, бог решает, не я решаю. Так получилось. Но каяться я буду только перед ним и отвечать тоже перед ним», — заявил певец.

В 2021 году Лепс развелся с Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. В их союзе появились на свет трое детей — две дочери Ева и Николь, и сын Иван.

Ранее Лепс рассказал, что новая возлюбленная младше его на 30 лет.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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