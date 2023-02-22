Лепс признался, что ему стыдно за расставание с женой

Певец Григорий Лепс рассказал в беседе с «Пятым каналом», за какой поступок ему больше всего стыдно.
Лепс заявил, что ему стыдно за потерю семьи. Он добавил, что часто видится и с бывшей супругой, и со своими детьми. Артист объяснил, что до сих пор считает их своей семьей, однако не видит способа, как можно было бы избежать разлада.
«Можно ли было избежать? Понимаете, бог решает, не я решаю. Так получилось. Но каяться я буду только перед ним и отвечать тоже перед ним», — заявил певец.
В 2021 году Лепс развелся с Анной Шаплыковой спустя 20 лет брака. В их союзе появились на свет трое детей — две дочери Ева и Николь, и сын Иван.
Ранее Лепс рассказал, что новая возлюбленная младше его на 30 лет.