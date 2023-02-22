Лепс признался, что ему стыдно за расставание с женой

Певец Григорий Лепс рассказал в беседе с «Пятым каналом», за какой поступок ему больше всего стыдно.

Лепс заявил, что ему стыдно за потерю семьи. Он добавил, что часто видится и с бывшей супругой, и со своими детьми. Артист объяснил, что до сих пор считает их своей семьей, однако не видит способа, как можно было бы избежать разлада.