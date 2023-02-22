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1 час назад

«Дима Крымов предлагал поехать в Америку, где поставит спектакль для меня»: Лия Ахеджакова высказалась об эмиграции из России

Popcake.tvиещё 1

Недавно стало известно о том, что Лия Ахеджакова лишилась своего последнего спектакля в театре «Современник». Руководство учреждения отметило, что на Лию жалуются зрители и попросили снять ее с постановки. До сих пор неизвестно, кто на нее жаловался, а сама Ахеджакова не видела этих гневных писем. Теперь актриса не понимает, как ей жить дальше, ведь она не может без театра. По словам Лии, Дмитрий Крымов предложил еей перебраться в США. Он готов сделать спектакль специально под нее, чтобы она продолжила выступать. Однако Лия не готова сейчас эмигрировать. Она подчеркивает, что у нее уже не тот возраст. Пока что звезда не знает, чем будет заниматься дальше. Говорят, что Лия все-таки осталась актрисой театра «Современник», и ей даже платят зарплату. Однако вряд ли дело в деньгах. Лие просто хочется играть в спектаклях и дарить людям радость. Вероятнее всего, такое решение «Современник» принял из-за позиции актрисы по ситуации в Украине. Лия неоднократно резко высказывалась о России.

«Дима Крымов предлагал поехать в Америку, где поставит спектакль для меня»: Лия Ахеджакова высказалась об эмиграции из России
Фото: Popcake.tvPopcake.tv
Шоу-бизнес,Лия Ахеджакова,Дмитрий Крымов,
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