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1 час назад

Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в новой серии «Южного парка»

Слово и Дело

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подверглись критике в новом эпизоде мультсериала «Южный парк». Герои проекта высмеяли членов королевской семьи за их стремление к конфиденциальности.

Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в новой серии «Южного парка»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новый эпизод «Южного парка» показал принца Гарри и его супругу не в самом лучшем виде. Причем имена герцогов Сассекских не были использованы в новой серии, но зрители поняли, о ком речь. В сериале «принц Канады» написал и выпустил в тираж книгу, как и его реальный протеже.

В новой серии «Южного парка» членов королевской семьи высмеяли за стремление к конфиденциальности. Герои проекта отметили, что при этом пара высказывается «из каждого утюга» и делает все, чтобы оставаться в топе новостной повестки.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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