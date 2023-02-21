Принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в новой серии «Южного парка»

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл подверглись критике в новом эпизоде мультсериала «Южный парк». Герои проекта высмеяли членов королевской семьи за их стремление к конфиденциальности.

Новый эпизод «Южного парка» показал принца Гарри и его супругу не в самом лучшем виде. Причем имена герцогов Сассекских не были использованы в новой серии, но зрители поняли, о ком речь. В сериале «принц Канады» написал и выпустил в тираж книгу, как и его реальный протеже.