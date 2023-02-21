В грядущем сезоне «Голоса» появится новое правило

«Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к исполнителю и одновременно скрытно блокирует соперника. Если заблокированный наставник тоже решит развернуться, он это сделает, но перед ним загорится "красная дорожка" блокировки и он не сможет пригласить участника к себе в команду», — отмечается в сообщении.