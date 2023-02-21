В грядущем сезоне «Голоса» появится новое правило

С третьего марта в эфире Первого канала стартует 11 сезон шоу «Голос» с обновленными правилам, которые коснутся наставников. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Новшеством станет дополнительная панель с тремя кнопками-блокировки в дополнение к уже привычной красной. Нажав одну из новых кнопок, наставник лишит конкурента возможности принимать участие в борьбе за вокалиста, однако воспользоваться данной функцией за весь сезон можно лишь два раза.
«Нажав на кнопку блокировки, наставник автоматически разворачивает свое кресло к исполнителю и одновременно скрытно блокирует соперника. Если заблокированный наставник тоже решит развернуться, он это сделает, но перед ним загорится "красная дорожка" блокировки и он не сможет пригласить участника к себе в команду», — отмечается в сообщении.
Авторы шоу рассчитывают, что новое правило «еще больше обострит конкуренцию между наставниками».
Напомним, что в креслах наставников в новом сезоне «Голоса» будут сидеть Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев.