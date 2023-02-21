Филипп Киркоров прокомментировал слухи о ношении парика

Российский исполнитель Филипп Киркоров прокомментировал слухи о том, что он якобы носит парик. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию «Московского комсомольца».

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Артист появился на премьере фильма Николая Лебедева «Нюрнберг», сменив имидж: в голубых линзах и с длинными волнистыми волосами блондинистого цвета. Певец рассказал, что его прическа имеет естественное происхождение, и опроверг информацию о том, что он носит парик.

«Не все ж с ежиком на голове ходить!» — заявил Киркоров.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что позволял себе измены в браке с Аллой Пугачевой. В ходе программы «Маска» исполнитель начал беседовать на тему измен с одним из участников. Он заявил, что сам позволял себе такое поведение в браке.