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1 час назад

У сбежавшего за рубеж Смольянинова* оказались долги в РФ

Елена Прошина

Актер Артур Смольянинов, сбежавший из России, задолжал налоговой службе РФ 92,4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ФНС.

У сбежавшего за рубеж Смольянинова* оказались долги в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звездный адвокат Андрей Алешкин напомнил, что данные обязательства появились у актера, когда «в его жизни все было замечательно, он получал доходы и владел имуществом» в России, поэтому какой бы не была его позиция «он должен исполнять свои гражданские обязательства и законодательство РФ».

«Даже если пока артист не собирается возвращаться на Родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее», — отметил Алешкин.

Кроме того, по его словам, долг в сумме более 30 тысяч рублей запрещает выезд за границу и хотя сейчас для Смольянинова это неактуально, однако в будущем все может измениться. Алешкин уверен, что те же гонорары, что в России уехавшие актеры не смогут получать ни в одной другой стране, поэтому многие из них рано или поздно вернутся. Адвокат посоветовал Смольянинову оплатить свой долг, чтобы потом «не иметь проблем».

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Артур Смольянинов,
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