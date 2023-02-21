У сбежавшего за рубеж Смольянинова* оказались долги в РФ

Актер Артур Смольянинов, сбежавший из России, задолжал налоговой службе РФ 92,4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на ФНС.
Звездный адвокат Андрей Алешкин напомнил, что данные обязательства появились у актера, когда «в его жизни все было замечательно, он получал доходы и владел имуществом» в России, поэтому какой бы не была его позиция «он должен исполнять свои гражданские обязательства и законодательство РФ».
«Даже если пока артист не собирается возвращаться на Родину, его долги могут аукнуться неприятностями: начислением пеней, блокировкой банковских счетов и так далее», — отметил Алешкин.
Кроме того, по его словам, долг в сумме более 30 тысяч рублей запрещает выезд за границу и хотя сейчас для Смольянинова это неактуально, однако в будущем все может измениться. Алешкин уверен, что те же гонорары, что в России уехавшие актеры не смогут получать ни в одной другой стране, поэтому многие из них рано или поздно вернутся. Адвокат посоветовал Смольянинову оплатить свой долг, чтобы потом «не иметь проблем».
*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом