У сбежавшего за рубеж Смольянинова* оказались долги в РФ

Звездный адвокат Андрей Алешкин напомнил, что данные обязательства появились у актера, когда «в его жизни все было замечательно, он получал доходы и владел имуществом» в России, поэтому какой бы не была его позиция «он должен исполнять свои гражданские обязательства и законодательство РФ».

Кроме того, по его словам, долг в сумме более 30 тысяч рублей запрещает выезд за границу и хотя сейчас для Смольянинова это неактуально, однако в будущем все может измениться. Алешкин уверен, что те же гонорары, что в России уехавшие актеры не смогут получать ни в одной другой стране, поэтому многие из них рано или поздно вернутся. Адвокат посоветовал Смольянинову оплатить свой долг, чтобы потом «не иметь проблем».