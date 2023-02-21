Клип Киркорова «Если ты уйдешь» набрал 1 млн просмотров на YouTube

Клип Филиппа Киркоров «Если ты уйдешь» набрал 1 млн просмотров на YouTube. Стихи и музыку к песне написал Андрей Резников, а ролик снял режиссер Николай Лебедев.
«Ну наконец-то замечательная песня! Филипп прекрасно исполнил»; «Я не поклонница Филиппа, но в этом образе ему очень хорошо!»; «Очень красивая и трогательная песня ! Филипп молодец , как всегда своим исполнением песня трогает душу!» — написали в комментариях.
Композиция также стала саундтреком к фильму Лебедева «Нюрберг», премьера которого состоялась 20 февраля в кинотеатре «Москва». Киркоров на премьере признался, что рад внести «свою ленту» работу режиссера.
«Николай Лебедев доверил мне исполнение песни к фильму. Это очень лирическая, красивая композиция о любви. Фильм не только об исторических событиях, там красивая линия любви, а в этом музыка всегда помогает», — передает слова исполнителя kp.ru.