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38 минут назад

Клип Филиппа Киркорова «Если ты уйдешь» набрал 1 млн просмотров на YouTube

Газета.Ru

Клип Филиппа Киркоров «Если ты уйдешь» набрал 1 млн просмотров на YouTube. Стихи и музыку к песне написал Андрей Резников, а ролик снял режиссер Николай Лебедев.

Клип Киркорова «Если ты уйдешь» набрал 1 млн просмотров на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ну наконец-то замечательная песня! Филипп прекрасно исполнил»; «Я не поклонница Филиппа, но в этом образе ему очень хорошо!»; «Очень красивая и трогательная песня ! Филипп молодец , как всегда своим исполнением песня трогает душу!» — написали в комментариях.

Композиция также стала саундтреком к фильму Лебедева «Нюрберг», премьера которого состоялась 20 февраля в кинотеатре «Москва». Киркоров на премьере признался, что рад внести «свою ленту» работу режиссера.

«Николай Лебедев доверил мне исполнение песни к фильму. Это очень лирическая, красивая композиция о любви. Фильм не только об исторических событиях, там красивая линия любви, а в этом музыка всегда помогает», — передает слова исполнителя kp.ru.

Шоу-бизнес,Николай Лебедев,Филипп Киркоров,
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