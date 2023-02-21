Эстрадный исполнитель SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) пообещал, что будет творить только в России. Его цитирует ТАСС.

Дронов отметил, что не представляет свою жизнь и творческую деятельность за пределами страны.

«С ней связана моя судьба, о ней мои мысли, здесь мое будущее, она вдохновляет меня на творчество», — объяснил 31-летний артист.

Уехавшие из России артисты, продолжил он, сделали выбор, на который имели право.

«Они сделали свой выбор, а я сделал свой, потому что я — русский», — высказался он.