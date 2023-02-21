В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.04EUR 79.13
Войти в почту
59 минут назад

Анна Седокова расплакалась на улице из-за подавленного состояния

Газета.Ru

Певица Анна Седокова пожаловалась в социальных сетях на подавленное состояние.

Анна Седокова расплакалась на улице из-за подавленного состояния
Фото: annasedokova/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)annasedokova/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Седокова призналась, что переживает непростой период в своей жизни. Она отметила, что полчаса проплакала на улице.

«Просто разревелась и сидела на лавочке», — поделилась звезда.

По словам артистки, в последнее время на нее слишком много навалилось. Также невзгоды совпали с выходом ее нового клипа. Певица сообщила, что сильно переживает и ничего не успевает сделать.

Ранее Седокова заявила, что солистки «ВИА Гры» перестали с ней общаться после ухода из группы. Исполнительница отметила, что считала коллег «сестрами и лучшими друзьями».

Шоу-бизнес,Анна Седокова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий