Анна Седокова расплакалась на улице из-за подавленного состояния

Фото: annasedokova/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) annasedokova/ Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Седокова призналась, что переживает непростой период в своей жизни. Она отметила, что полчаса проплакала на улице.

По словам артистки, в последнее время на нее слишком много навалилось. Также невзгоды совпали с выходом ее нового клипа. Певица сообщила, что сильно переживает и ничего не успевает сделать.