Анна Седокова расплакалась на улице из-за подавленного состояния

Певица Анна Седокова пожаловалась в социальных сетях на подавленное состояние.
Седокова призналась, что переживает непростой период в своей жизни. Она отметила, что полчаса проплакала на улице.
«Просто разревелась и сидела на лавочке», — поделилась звезда.
По словам артистки, в последнее время на нее слишком много навалилось. Также невзгоды совпали с выходом ее нового клипа. Певица сообщила, что сильно переживает и ничего не успевает сделать.
Ранее Седокова заявила, что солистки «ВИА Гры» перестали с ней общаться после ухода из группы. Исполнительница отметила, что считала коллег «сестрами и лучшими друзьями».