Близкие Пьера Нарцисса вспомнили о последних днях певца

Жена и концертный директор Пьера Нарцисса Валерия Калачева и Сергей Дворцов в беседе с «Пятым каналом» вспомнили о последних днях певца. По словам обоих, артист не думал умирать, он чувствовал себя прекрасно, строил планы и продолжал петь.

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Дворцов отметил, когда Нарцисса госпитализировали все верили, что это временно и он скоро вернется не только домой, но и на сцену. Такого же мнения придерживался и сам певец.

«Нарцисс не планировал уходить. Он был бодр, строил планы, в палате пел и продолжал репетировать», — добавил концертный директор.

По словам Калачевой, во время последнего разговора с артистом он признался ей и их совместной дочери, что любит их и попросил не говорить своей матери о том, что находится в больнице, поскольку был уверен, что это всего на несколько дней. Однако 21 июня 2022 года Нарцисс скончался в реанимации. Врачи спасали его от последствий редкой формы подагры, но в какой-то момент у артиста один за другим стали отказывать органы и в итоге остановилось сердце.