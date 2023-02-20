Врачи решили повременить с выпиской отца Киркорова

Народный артист России и отец исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров останется под наблюдением врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Бедроса.

«Пока не выписали. Но дай бог – все хорошо. Еще под наблюдением докторов в клинике. Назначили антибиотики», – сообщил представитель артиста.

Напомним, что 9 февраля Бедроса Киркорова госпитализировали с обострением бронхита. Согласно имеющейся информации, сиделка артиста вызвала врачей после того, как у того резко упало давление и начались проблемы с дыханием. Позже анонимный знакомый Бедроса сообщил, что у исполнителя отнялась нога и скопилась жидкость в лёгких.