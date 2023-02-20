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1 час назад

Врачи решили повременить с выпиской отца Киркорова

Елена Прошина

Народный артист России и отец исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров останется под наблюдением врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Бедроса.

Врачи решили повременить с выпиской отца Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что врачи назначили 90-летнему артисту антибактериальную терапию. При этом состояние Бедроса пресс-секретарь оценил положительно.

«Пока не выписали. Но дай бог – все хорошо. Еще под наблюдением докторов в клинике. Назначили антибиотики», – сообщил представитель артиста.

Бедрос Киркоров экстренно госпитализирован в Москве

Напомним, что 9 февраля Бедроса Киркорова госпитализировали с обострением бронхита. Согласно имеющейся информации, сиделка артиста вызвала врачей после того, как у того резко упало давление и начались проблемы с дыханием. Позже анонимный знакомый Бедроса сообщил, что у исполнителя отнялась нога и скопилась жидкость в лёгких.

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