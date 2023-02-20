Ваенга извинилась за "издевательство над зрителями"

Певица Елена Ваенга обратилась к фанатам после концерта и сообщила, что заболела ларингитом. Об этом пишет The Voice.
«Люди, у меня ларингит. Уже был опыт, когда я выходила на сцену в тысячных залах. Я приходила осипшая. После этого многие писали мне, что не получили удовольствие. Это пытка для меня и издевательство над зрителями», — заявила Ваенга.
Она отметила, что давала концерт уже будучи больной. По словам Ваенги, ей стыдно перед фанатами, так как она «почти не пела». Исполнительница добавила, что запланированные концерты в Ессентуках, Краснодаре, Ростове-на Дону, Таганроге, Воронеже и Липецке не состоятся.
«Я предоставлю владельцам залов все документы из больницы Ростова-на-Дону о том, что заболела. Голос у меня сейчас отвратительный. Я и врачи будем делать все возможное, чтобы за 10 дней все это убрать», — резюмировала Ваенга.
Ранее Елена Ваенга призналась, что отказывалась от работы в шоу «Голос 60+».