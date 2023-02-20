Мартиросян раскрыл отношение к Урганту

Телеведущий Гарик Мартиросян рассказал в интервью на YouTube-канале Fametime TV как относится к Ивану Урганту. По его мнению, это лучший в мире ведущий.

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«Так как нет чемпионата мира по ведущим, нельзя сказать, кто чемпион. Но если бы было такое соревнование, Ваня бы занял первое место однозначно», — заявил Мартиросян.

Он отметил, что у Урганта тонкое чувство юмора. Кроме того, он профессионально играет на музыкальных инструментах, поэтому является музыкальным ведущим. Он подчеркнул, что ему Иваном «очень комфортно и очень смешно».

«На концертах "Прожекторперисхилтон" я до слез смеялся особенно с того, что он говорил», - сказал ведущий, добавив, что они с Иваном друзья.