Катя Лель заявила, что ее шокировали слова Лолиты о "галлюцинациях" певицы

Певица Катя Лель прокомментировала в программе «Ты не поверишь!» слова коллеги Лолиты Милявской о различных «галлюцинациях» артистки.
Милявская заявила, что у Лель могут быть «видения» и различные «галлюцинации» из-за общения с инопланетянами. Исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что ее шокировали высказывания коллеги.
Артистка отметила, что старается игнорировать негатив в свой адрес.
«Все зависит от воспитания человека, от отношения к этому миру. Есть такое выражение «низкостат». Это низковибрационный человек. Он находится в вечном негативе, недовольстве. Мне это абсолютно чуждо. Я сторонюсь таких людей», — заключила Лель.