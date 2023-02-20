Катя Лель заявила, что ее шокировали слова Лолиты о "галлюцинациях" певицы

«Все зависит от воспитания человека, от отношения к этому миру. Есть такое выражение «низкостат». Это низковибрационный человек. Он находится в вечном негативе, недовольстве. Мне это абсолютно чуждо. Я сторонюсь таких людей», — заключила Лель.