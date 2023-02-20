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22 минуты назад

Катя Лель заявила, что ее шокировали слова Лолиты о "галлюцинациях" певицы

Газета.Ru

Певица Катя Лель прокомментировала в программе «Ты не поверишь!» слова коллеги Лолиты Милявской о различных «галлюцинациях» артистки.

Катя Лель заявила, что ее шокировали слова Лолиты о "галлюцинациях" певицы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Милявская заявила, что у Лель могут быть «видения» и различные «галлюцинации» из-за общения с инопланетянами. Исполнительница хита «Мой мармеладный» призналась, что ее шокировали высказывания коллеги.

Артистка отметила, что старается игнорировать негатив в свой адрес.

«Все зависит от воспитания человека, от отношения к этому миру. Есть такое выражение «низкостат». Это низковибрационный человек. Он находится в вечном негативе, недовольстве. Мне это абсолютно чуждо. Я сторонюсь таких людей», — заключила Лель.

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