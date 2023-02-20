Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Как сообщает Telegram-канал «7х7 — Горизонтальная Россия», участники коллектива должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.

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По информации канала, тур отменили по «независящим от организатора и артистов» причинам.

Напомним, что 24 февраля 2022 года «Мумий Тролль» осудила спецоперацию на Украине в своих социальных сетях. Коллектив заявил, что отменяет все свои выступления в России до окончания конфликта, однако позднее анонсировал концертный тур.