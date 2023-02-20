В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
56 минут назад

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах

Никита Бородкин

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Как сообщает Telegram-канал «7х7 — Горизонтальная Россия», участники коллектива должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, тур отменили по «независящим от организатора и артистов» причинам.

Напомним, что 24 февраля 2022 года «Мумий Тролль» осудила спецоперацию на Украине в своих социальных сетях. Коллектив заявил, что отменяет все свои выступления в России до окончания конфликта, однако позднее анонсировал концертный тур.

Ранее концерты группы ДДТ в трех городах России перенесли на неопределенный срок. 17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако позднее мероприятия перенесли на неопределенный срок. Это уже третий перенос — изначально выступления должны были состояться в 2020 году, однако позже их назначили на 2022-й, а после на 2023-й.

Шоу-бизнес,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий