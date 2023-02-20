Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Как сообщает Telegram-канал «7х7 — Горизонтальная Россия», участники коллектива должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.
По информации канала, тур отменили по «независящим от организатора и артистов» причинам.
Напомним, что 24 февраля 2022 года «Мумий Тролль» осудила спецоперацию на Украине в своих социальных сетях. Коллектив заявил, что отменяет все свои выступления в России до окончания конфликта, однако позднее анонсировал концертный тур.
Ранее концерты группы ДДТ в трех городах России перенесли на неопределенный срок. 17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако позднее мероприятия перенесли на неопределенный срок. Это уже третий перенос — изначально выступления должны были состояться в 2020 году, однако позже их назначили на 2022-й, а после на 2023-й.