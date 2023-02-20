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50 минут назад

Филиппу Киркорову подарили винтажный веер на шоу "Маска"

Газета.Ruиещё 1

Участник шоу «Маска» в костюме Горностая подарил певцу и члену жюри Филиппу Киркорову винтажный японский веер, пишет «Вокруг ТВ».

Филиппу Киркорову подарили винтажный веер на шоу "Маска"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все же наверняка помнят, как в прошлой программе один человек сделал то, что никто никогда за все сезоны в шоу «Маска» не делал? Это ты Филипп! Я почувствовала твою энергетику в тот раз и понимаю, что ты можешь стать моим другом!» — заявил Горностай.

Конкурсант отметил, что украшение было создано в 50-х годах прошлого века в Японии. Под руководством участника Киркоров даже провел с веером небольшой ритуал: поднял руки вверх и помахал ими. В ответ на это телеведущий Тимур Родригез пошутил, что веер поможет отогнать запах Скунса.

Шоу-бизнес,Тимур Родригез,Филипп Киркоров,
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