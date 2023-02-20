Филиппу Киркорову подарили винтажный веер на шоу "Маска"

«Все же наверняка помнят, как в прошлой программе один человек сделал то, что никто никогда за все сезоны в шоу «Маска» не делал? Это ты Филипп! Я почувствовала твою энергетику в тот раз и понимаю, что ты можешь стать моим другом!» — заявил Горностай.