Филиппу Киркорову подарили винтажный веер на шоу "Маска"

Участник шоу «Маска» в костюме Горностая подарил певцу и члену жюри Филиппу Киркорову винтажный японский веер, пишет «Вокруг ТВ».
«Все же наверняка помнят, как в прошлой программе один человек сделал то, что никто никогда за все сезоны в шоу «Маска» не делал? Это ты Филипп! Я почувствовала твою энергетику в тот раз и понимаю, что ты можешь стать моим другом!» — заявил Горностай.
Конкурсант отметил, что украшение было создано в 50-х годах прошлого века в Японии. Под руководством участника Киркоров даже провел с веером небольшой ритуал: поднял руки вверх и помахал ими. В ответ на это телеведущий Тимур Родригез пошутил, что веер поможет отогнать запах Скунса.