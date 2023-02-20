Любовный гороскоп на 21 февраля 2023 года: что обещают астрологи

ОВНЫ Звезды призывают вас не игнорировать партнера в этот день. Да, у вас может быть много рабочих задач. Но если не уделить ему 21 февраля хотя бы капельку внимания, впоследствии придется посвятить немало часов для нормализации отношений. ТЕЛЬЦЫ Если в этот день вы будете спорить со второй половинкой, не переходите на личности - ни при каких условиях (даже в ответных репликах). Звезды говорят: если вам удастся сохранить терпение, в дальнейшем это станет вашим козырем. БЛИЗНЕЦЫ Если вы находитесь в поисках пары, то в этот вторник можете или завязать новые отношения, или, напротив, понять, что этого делать не стоит. Словом, прислушивайтесь к интуиции 21 февраля - она не обманет. РАКИ Звезды советуют вам не конфликтовать с партнером в этот вторник. Даже если вы будете полностью уверены в своей правоте. Иначе 21 февраля может стать днем краха отношений. ЛЬВЫ Если вторая половинка будет стремиться вам помочь, не отталкивайте ее, призывают звезды. Одно холодное замечание с вашей стороны может отвернуть ее от вас навсегда. ДЕВЫ Если вы в настоящий момент одиноки, обратите внимание на отношения окружающих пар. Звезды говорят, в этот день вы можете сделать для себя важные выводы о том, как не надо поступать, чтобы быть счастливым и самодостаточным. ВЕСЫ 21 февраля вам следует выслушать мнение любимого человека. Следовать его советам вовсе не обязательно. Важно лишь показать ему, что вам небезразлично то, что он говорит. Иначе он найдет того, кому будет не все равно. СКОРПИОНЫ Это будет ответственный день: вам, скорее всего, придется принимать решение за вас обоих. Звезды рекомендуют вам слушать шестое чувство. Его советы помогут сделать верный выбор 21 февраля. СТРЕЛЬЦЫ Если вы окажетесь в окружении соперников или соперниц, то не стоит недооценивать их силу, говорят звезды. И советуют вам 21 февраля быть начеку в течение всего дня. КОЗЕРОГИ Вам удастся произвести благоприятное впечатление на предмет своих чувств, говорят звезды. Если 21 февраля он будет не рядом с вами, то хотя бы держите его в курсе происходящего. ВОДОЛЕИ Если вы находитесь в поисках пары, 21 февраля можете их временно приостановить. Звезды говорят, все усилия в этом направлении окажутся тщетными или же приведут к нежелательным последствиям. РЫБЫ В этот день вы сможете удивить любимого человека, причем приятно. Звезды советуют вам не ограничивать фантазию, особенно ближе к вечеру. Особенно с ним наедине. Фото: unsplash.com