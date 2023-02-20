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7 часов назад

Стас Михайлов рассказал о заработке артистов в России

runews24.ruиещё 1

Певец Стас Михайлов сравнил музыкальную индустрию на Западе и в России. Артист уверен, что российским артистам гораздо сложнее.

Стас Михайлов рассказал о заработке артистов в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главное различие между артистами, как считает Михайлов, в доходах и принципе получения денег. Как утверждает Стас, на Западе артисты получают выплаты от альбома. В России же, чтобы начать зарабатывать, нужно выпустить несколько альбомов и стать популярным. Только после этого певцы могут начать получать деньги.

Как подчеркивает артист, жизнь российских певцов не простая, чтобы стать известным нужно приложить много усилий.

«Все говорят: артисты зажрались! Да что они зажрались-то? Это эшелон людей, которые дарят радость людям», - рассказал Стас в шоу «Ниче святого».

Михайлов отмечает, что в России всегда ругают артистов, хотя они вынуждены постоянно с чем-то бороться.

Шоу-бизнес,Стас Михайлов,
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