Стас Михайлов рассказал о заработке артистов в России

Главное различие между артистами, как считает Михайлов, в доходах и принципе получения денег. Как утверждает Стас, на Западе артисты получают выплаты от альбома. В России же, чтобы начать зарабатывать, нужно выпустить несколько альбомов и стать популярным. Только после этого певцы могут начать получать деньги.