Ханна рассказала, сколько заплатила за рождение дочери

«Мне понравилось и там, и там. В родах самое главное — это доктор! Мне повезло с врачами и в Майами, и в Дубае. Тут я рожала в английском госпитале, поэтому кардинальной разницы не было. Везде все на высшем уровне», — объяснила Ханна.