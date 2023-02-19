Ханна рассказала, сколько заплатила за рождение дочери

Вторая дочь певицы Ханны и директора продюсерского центра Black Star Пашу появилась на свет в элитной клинике в ОАЭ. Ханна рассказала, что только за роды звездная чета отдала более 800 тысяч рублей. Расходы на осмотры, консультации и анализы оплачивались отдельно.
Старшую дочь звезда рожала в Америке, также в дорогом медицинском центре. Как сообщает Стархит, молодая мама практически не заметила отличий между американской и дубайской клиниками.
«Мне понравилось и там, и там. В родах самое главное — это доктор! Мне повезло с врачами и в Майами, и в Дубае. Тут я рожала в английском госпитале, поэтому кардинальной разницы не было. Везде все на высшем уровне», — объяснила Ханна.
Ранее певица рассказала о нюансах работы медиков в Дубае. Так, без заверенной копии свидетельства о браке роды здесь не принимают. По словам Ханны, документ супругам пришлось ждать целый месяц. А регламентированный еженедельный прием может стоить от 13 до 25 тысяч рублей в зависимости от требуемых анализов.