В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
56 минут назад

Мартиросян объяснил, почему Воле сложнее других работать в сфере юмора

Ирина Лебедева

Мартиросяну кажется, что Воле труднее остальных его коллег, поскольку сам по себе он – человек несмешной, в отличие от других комиков, к примеру, Гарика Харламова. Если сам Мартиросян несколько несуразный, у него есть очки, акцент и эмоциональность, то у Воли нет и этого, сказал юморист в YouTube-шоу FAMETIME TV.

Мартиросян объяснил, почему Воле сложнее других работать в сфере юмора
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я еще раз говорю, я не хочу его обидеть, но это самый обычный человек, самый среднестатистический», - отметил продюсер и резидент Comedy Club

При этом Павел собирает аншлаги на своих концертах. Он как раз из тех людей, которые смогли своим трудом добиться ошеломляющих результатов, - рассказывает портал slovodel.com.

«Но он настолько трудолюбивый, настолько харизматичный, настолько верит в то, что лучшее выступление — у него следующее. Он, кстати, так и готовится. Он настолько проработанный, настолько целеустремленный, что он сам из себя, несмешного нормального, обычного человека, сделал вот такую суперзвезду юмора. Мне кажется, что Паше тяжелее всего», — заявил Мартиросян.

Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко сообщил об установлении рекорда юмористом Павлом Волей: самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране. Юморист собрал более 7,5 тыс. зрителей во время концерта в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес,Станислав Коненко,Гарик Харламов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий