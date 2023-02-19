Мартиросян объяснил, почему Воле сложнее других работать в сфере юмора

Мартиросяну кажется, что Воле труднее остальных его коллег, поскольку сам по себе он – человек несмешной, в отличие от других комиков, к примеру, Гарика Харламова. Если сам Мартиросян несколько несуразный, у него есть очки, акцент и эмоциональность, то у Воли нет и этого, сказал юморист в YouTube-шоу FAMETIME TV.
«Я еще раз говорю, я не хочу его обидеть, но это самый обычный человек, самый среднестатистический», - отметил продюсер и резидент Comedy Club
При этом Павел собирает аншлаги на своих концертах. Он как раз из тех людей, которые смогли своим трудом добиться ошеломляющих результатов, - рассказывает портал slovodel.com.
«Но он настолько трудолюбивый, настолько харизматичный, настолько верит в то, что лучшее выступление — у него следующее. Он, кстати, так и готовится. Он настолько проработанный, настолько целеустремленный, что он сам из себя, несмешного нормального, обычного человека, сделал вот такую суперзвезду юмора. Мне кажется, что Паше тяжелее всего», — заявил Мартиросян.
Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко сообщил об установлении рекорда юмористом Павлом Волей: самый большой по количеству зрителей сольный стендап-концерт в стране. Юморист собрал более 7,5 тыс. зрителей во время концерта в Санкт-Петербурге.