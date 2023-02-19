Мартиросян объяснил, почему Воле сложнее других работать в сфере юмора

Мартиросяну кажется, что Воле труднее остальных его коллег, поскольку сам по себе он – человек несмешной, в отличие от других комиков, к примеру, Гарика Харламова. Если сам Мартиросян несколько несуразный, у него есть очки, акцент и эмоциональность, то у Воли нет и этого, сказал юморист в YouTube-шоу FAMETIME TV.