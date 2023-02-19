Лепс пожаловался на разорительный отдых в Таиланде

Григорий Лепс не так давно вернулся из Таиланда. Отдыхал в теплых краях певец не один, а с подругой, которую пока скрывает от публики. Внимательные поклонники случайно разглядели ее силуэт в зеркале на одной из фотографий, выложенной Лепсом в микроблог.

Видимо, певец ни в чем себе не отказывал во время отпуска, поскольку по возвращении пожаловался журналистам НТВ, что отдых его просто разорил.

«Так дорого я еще никогда не отдыхал. Сильно дорого даже для меня. Если в денежном эквиваленте: я потерял дорогую вещь — бриллиантовую сережку. Море свое забрало», - сообщил исполнитель.

Издание teleprogramma.pro отмечает, что Лепс признан одним из самых высокооплачиваемых российских артистов.