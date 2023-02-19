В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Лепс пожаловался на разорительный отдых в Таиланде

Ирина Лебедева

Григорий Лепс не так давно вернулся из Таиланда. Отдыхал в теплых краях певец не один, а с подругой, которую пока скрывает от публики. Внимательные поклонники случайно разглядели ее силуэт в зеркале на одной из фотографий, выложенной Лепсом в микроблог.

Лепс пожаловался на разорительный отдых в Таиланде
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Видимо, певец ни в чем себе не отказывал во время отпуска, поскольку по возвращении пожаловался журналистам НТВ, что отдых его просто разорил.

«Так дорого я еще никогда не отдыхал. Сильно дорого даже для меня. Если в денежном эквиваленте: я потерял дорогую вещь — бриллиантовую сережку. Море свое забрало», - сообщил исполнитель.

Издание teleprogramma.pro отмечает, что Лепс признан одним из самых высокооплачиваемых российских артистов.

Накануне Григорий Лепс навлек на себя гнев миллионов россиянок. Скандальный певец заявил в эфире федерального телеканала, что Международный женский день – праздник «неправильный, выдуманный», и что он никогда никого с ним не поздравляет, даже своих любимых женщин.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий